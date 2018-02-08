Известный украинский националист избит в Одессе

Сергей Стерненко, получивший весьма скандальную известность благодаря своим ярко выраженным националистическим взглядам и пропагандистской деятельности, был избит неизвестными злоумышленниками в Одессе.

В официальном Facebook-аккаунте Сергея Стерненко появилась запись, в которой он уведомил широкую общественность о том, что на него совершили нападение неизвестные злоумышленники, которые подкараулили неонациста возле его жилища. Заметим, что Сергей не указал точную информацию относительно количества нападавших и их личностей, однако, Стерненко заметил, что считает случившееся делом рук Геннадия Труханова. Стерненко заявил, что данные меры глава Одессы принял в качестве отмщения за активистскую общественную деятельность, которую в городе проводил неонацист.

Александр Вест

Напомним, что в Одессе на двери многих православных храмов он с его подельниками навесил плакаты с изображением указателей, повествующих о расстоянии до столицы Российской Федерации.