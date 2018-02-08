ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак
| | Наркоторговец отказывается ходить в туалет ради свободы

Наркоторговец отказывается ходить в туалет ради свободы

Сегодня, 14:23
Британец, задержанный по подозрению в торговле наркотиками, отрицает свою вину и отказывается есть и ходить в туалет уже три недели. Таким образом полицейские не могут получить доказательства. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Наркоторговец отказывается ходить в туалет ради свободы

 

Три недели назад полиция задержала гражданина Великобритании за торговлю наркотиками. По версии правоохранителей, мужчина проглотил запрещенные вещества. Британец отказывается есть и ходить в туалет, а полицейские не могут получить доказательства его вины. Задержанный уверен, что его должны отпустить ввиду отсутствия подтверждений преступления. Каждый день его осматривает врач, который утверждает, что с заключенным все в порядке. Мужчине также предлагали удалить наркотики из организма хирургическим путем, но он отказался. Полиция уже три раза обращалась в суд для продления ареста.

Отмечается, что это не первый подобный случай. Прошлый раз задержанный продержался 12 дней.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые рассказали, когда нужно ходить в туалет
Ученые рассказали, когда нужно ходить в туалет

Медики, после длительных исследований, пришли к выводу, что наиболее подходящее время для похода в туалет по большой нужде – ранее утро. Ученые установили, что

Охранник Калининградского порта задержан за торговлю наркотиками
Охранник Калининградского порта задержан за торговлю наркотиками

Полицейские задержали 37-летнего заместителя начальника смены охраны Калининградского морского торгового порта, который, по данным правоохранителей, торговал

В Калининграде работник агентства ритуальных услуг торговал наркотиками
В Калининграде работник агентства ритуальных услуг торговал наркотиками

Сотрудники УФСКН по Калининградской области провел операцию по задержанию работника одного из агентств ритуальных услуг за торговлю наркотическими средствами.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости