Наркоторговец отказывается ходить в туалет ради свободы

Три недели назад полиция задержала гражданина Великобритании за торговлю наркотиками. По версии правоохранителей, мужчина проглотил запрещенные вещества. Британец отказывается есть и ходить в туалет, а полицейские не могут получить доказательства его вины. Задержанный уверен, что его должны отпустить ввиду отсутствия подтверждений преступления. Каждый день его осматривает врач, который утверждает, что с заключенным все в порядке. Мужчине также предлагали удалить наркотики из организма хирургическим путем, но он отказался. Полиция уже три раза обращалась в суд для продления ареста.
Отмечается, что это не первый подобный случай. Прошлый раз задержанный продержался 12 дней.