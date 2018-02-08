Наркоторговец отказывается ходить в туалет ради свободы

Британец, задержанный по подозрению в торговле наркотиками, отрицает свою вину и отказывается есть и ходить в туалет уже три недели. Таким образом полицейские не могут получить доказательства. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Три недели назад полиция задержала гражданина Великобритании за торговлю наркотиками. По версии правоохранителей, мужчина проглотил запрещенные вещества. Британец отказывается есть и ходить в туалет, а полицейские не могут получить доказательства его вины. Задержанный уверен, что его должны отпустить ввиду отсутствия подтверждений преступления. Каждый день его осматривает врач, который утверждает, что с заключенным все в порядке. Мужчине также предлагали удалить наркотики из организма хирургическим путем, но он отказался. Полиция уже три раза обращалась в суд для продления ареста.Отмечается, что это не первый подобный случай. Прошлый раз задержанный продержался 12 дней.