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| | «Самый стильный блогер» оказался обычным клептоманом

«Самый стильный блогер» оказался обычным клептоманом

Сегодня, 14:30
Драгос Патрунджел был арестован в магазине при попытке кражи солнцезащитных очков. 23-летнего британца итальянского происхождения называли самым стильным блогером на просторах сети. При обыске у него дома полиция обнаружила украденную дизайнерскую одежду, на сумму более тысяч фунтов стерлингов. Несколько позже информацию подтвердили сотрудники The Daily Mail.
 

«Самый стильный блогер» оказался обычным клептоманом

 

Адвокат модника-клептомана Бен Уортингтон рассказал суду о том, что детство и юношество его подзащитного прошло в Италии, потому он привык хорошо одеваться. В Великобритании же парню не удавалось зарабатывать достаточно денег для того, чтобы покупать себе дизайнерскую одежду, потому на преступление его толкнул «исключительно хороший вкус». При всей комичности заявлений адвоката, суд воспринял их серьезно и учел при вынесении приговора.
 
Стильный воришка после этого сразу обрел вирусную популярность в социальных сетях, где ему дали кличку «самый хорошо одетый преступник в Британии». Интересно, что на своей страничке в Facebook Драгос очень долго рассуждает о том, какое значение хорошая одежда имеет в жизни каждого человека.
 
«Стиль это глубокое и личное выражение того, кем вы являетесь и каждый раз, когда вы одеваетесь, то утверждаете частичку себя», - заявил клептоман, которому теперь в течении года придется отработать более 150 часов общественно полезных работ.

Николай Офицеров
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