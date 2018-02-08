В Гватемале голодные тигры откусили мужчине обе руки

В Гватемале местный житель по имени Чиприано Альварес лишился обеих рук при попытке покормить голодных 13 тигров. 55-летний мужчина был специально нанят цирком для кормления животных.

Виктория Озерова

Деревня Эль-Джокотилло в Гватемале является временным местом пребывания цирковых животных. Один из цирков оставил там клетку с 13 тиграми и нанял Чиприано Альварес для кормления хищников. В один день мужчина, чтобы забрать ведро с водой из клетки, не воспользовался железным прутом, а просто взял его руками. Голодные хищники набросились на 55-летнего Альвареса. Очевидцы попытались помочь мужчине и начали бросать в тигров камни и палки, но приехавшие на место инцидента медики констатировали, что спасти руки Чиприано уже нельзя.На данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии. Владельцы цирковых животных согласились помочь временному сотруднику и оплатили его медицинские счета. Власти проверяют условия содержания животных