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| | В Ростове в Суворовском микрорайоне попали в аварию три автобуса

В Ростове в Суворовском микрорайоне попали в аварию три автобуса

Сегодня, 12:00
8 февраля в Ростове за пару рабочих часов три автобуса попали в аварию в Суворовском микрорайоне. На вышеуказанной территории произошло два ДТП. Информацию о случившемся распространяют свидетели в социальных сетях.

В Ростове в Суворовском микрорайоне попали в аварию три автобуса

 

Первое столкновение зафиксировали на проспекте Королева. По словам очевидцев, водитель автобуса номер 18 отвлекся на экран смартфона, в итоге транспортное средство не разминулось с маршруткой номер 66. Это не единственная авария на Суворовском, произошедшая в утреннее время. Второй инцидент случился вблизи остановки «Школа» по улице Штахановского. По словам пользователей Сети, шофер автобуса соревновался в скорости с водителем маршрутки 79. В итоге общественный транспорт выскочил в третий ряд и столкнулся с автомобилем Nissan.

Информации из официальных источников о данном происшествии не поступало. Сведений о погибших нет. Ранее жители Суворовского района Ростова обращались к администрации города с просьбой запустить по нескольким маршрутам автобусы большой вместимости, так как добраться из одной части населенного пункта в другую проблематично.
Домбровский Сергей
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