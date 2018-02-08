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| | 71-летний мужчина умер во время орального секса

71-летний мужчина умер во время орального секса

Сегодня, 11:57
В Таиланде 71-летний мужчина скончался прямо в процессе оральных сексуальных утех с 22-летним парнем. Заплатив за сексуальные услуги молодому человеку, пенсионер скончался прямо во время кульминации всего процесса.

71-летний мужчина умер во время орального секса

 

Известное информационное издание Daily Star обнародовало информацию о том, что пожилой итальянец скончался в Таиланде, занимаясь обоюдным оральным сексом с мальчиком по вызову. По словам правоохранителей, сердце пожилого мужчины остановилось прямо во время кульминации оральных утех, за которые молодой человек заранее получил соответствующую плату. После остановки сердца парень вызвал скорую помощь, однако, когда медицинские специалисты прибыли на место происшествия, итальянец уже был мёртв несколько минут.

Медицинские эксперты постановили, что сердце пенсионера остановилось из-за излишнего напряжения. Сам юноша заявил, что пенсионер был бодр и здоров на вид, однако, закончив сексуальные утехи, он вдруг рухнул на кровать, что весьма испугало парня.
Александр Вест
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