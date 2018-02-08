7-летняя девочка изрезала ножом отца в Подмосковье, защищая свою мать

В Подмосковье во время очередного инцидента, связанного с домашним насилием, мужчина получил ножевые ранения, которые нанесла ему его 7-летняя дочь, защищавшая свою мать от рукоприкладства.

Александр Вест

В Подмосковье в городе Реутов пьяный мужчина угрожал жестокой расправой своей жене, обзаведясь утюгом в качестве оружия. В инциденте, произошедшем в минувший вторник, испуганная девочка решила защитить свою мать и взяла в руки нож для самообороны. Правоохранители выяснили, что придя домой пьяный мужчина стал угрожать своей жене рукоприкладством, а испуганная дочь попыталась оттолкнуть отца от своей матери, что только больше разозлило пьяного главу семейства. После этого мужчина схватил утюг, чтобы использовать его в качестве оружия.7-летняя девочка вернулась с кухни с ножом и нанесла несколько ножевых ранений обидчику матери. Изрезанного мужчину в краткие сроки госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Представители правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.