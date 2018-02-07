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| | Молодой житель Кубани потушил сигарету об икону в храме и похвастался этим в соцсетях

Молодой житель Кубани потушил сигарету об икону в храме и похвастался этим в соцсетях

Вчера, 19:28
Молодой человек в Краснодарском крае во время пребывания в храме Архангела Михаила потушил окурок своей сигареты о православную икону. Фотоснимок данного процесса он опубликовал в соцсетях, после чего скрылся.

Молодой житель Кубани потушил сигарету об икону в храме и похвастался этим в соцсетях

 

Екатеринодарская епархия заявила, что готова встретиться с молодым человеком, который в храме Архангела Михаила позволил себе потушить окурок об одну из икон. По словам иерея Вячеслава Климченко, дело не в стоимости иконы, ведь для религиозного человека цена символов веры не определяется их денежной стоимостью, но дело в отсутствии культуры и вандализме.

Как сообщалось, 18-летний молодой человек из Кубани не просто потушил сигарету об икону, но и опубликовал фото данного процесса в своем профиле в одной сосетей. Позже фото появилось в группе с названием, в котором есть сочетание цифр «666». Спустя некоторое время профиль парня был удален.

В рассказе о случившемся сам правонарушитель утверждал, что не фотографировался у иконы, а смонтировал фото, «подложив» под свой потрет картинку из интернета. На данный момент, родители запретили молодому человеку приближаться к храмам.
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