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| | В Ленобласти учитель схватил школьника за шею и ударил о стену

В Ленобласти учитель схватил школьника за шею и ударил о стену

Вчера, 19:26
В одном из учебных заведений Всеволожского района Ленобласти проводятся следственные действия по факту травмирования ученика. По первичным сведениям, учитель ухватил пятиклассника за шею и стукнул головой о стену. Сообщение об инциденте появилось на портале СКР по региону.

В Ленобласти учитель схватил школьника за шею и ударил о стену

 

Следственный комитет Ленобласти проводит проверку по факту происшествия в школе поселка Кузьмоловский. Накануне, 6 февраля, 11-летний мальчик вернулся из учебного заведения домой, через время он пожаловался матери, что плохо себя чувствует. Родители обратились в больницу, где школьнику поставили диагноз сотрясение мозга. После этого мальчик признался, что во время перемены его ухватил учитель и стукнул о стену головой.

По доступной информации, в учебном заведении подтвердили, что конфликт между учителем и пятиклассником был, но жалоб от мальчика не поступало. После уроков, по словам очевидцев, школьник «кувыркался» в снегу. Обстоятельства уточняются.
Виктория Озерова
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