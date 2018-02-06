В Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель

4 февраля неподалеку от города Хуалянь, что на Тайване случилось землетрясение. Магнитуда по данным сейсмологов превышала 6,0 по шкале Рихтера.

На территории Хуаляне обрушился отель, сообщает местный телеканал.Самый большой поток волн был расположен на глубине 9,4 км. В 15:50 по местному времени (18:50 по мск) случилось землетрясение. Информации о пострадавших нет. Известно, что 17 человек выбрались из разрушенного здания. Травм у этих жертв землетрясения не обнаружили.Как сообщает местная пресса, помимо гостиницы обрушилось ещё несколько зданий. У людей из-за случившегося образовалась паника. В городе обнаружили утечку газа и обрывы электрических проводов.