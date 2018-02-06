iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель

В Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель

Вчера, 21:02
4 февраля неподалеку от города Хуалянь, что на Тайване случилось землетрясение. Магнитуда по данным сейсмологов превышала 6,0 по шкале Рихтера.

В Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель

 

На территории Хуаляне обрушился отель, сообщает местный телеканал.

Самый большой поток волн был расположен на глубине 9,4 км. В 15:50 по местному времени (18:50 по мск) случилось землетрясение. Информации о пострадавших нет. Известно, что 17 человек выбрались из разрушенного здания. Травм у этих жертв землетрясения не обнаружили.

Как сообщает местная пресса, помимо гостиницы обрушилось ещё несколько зданий. У людей из-за случившегося образовалась паника. В городе обнаружили утечку газа и обрывы электрических проводов.
Новости по теме
Индийский телеканал показал 6-бальное землетрясение в прямом эфире
Индийский телеканал показал 6-бальное землетрясение в прямом эфире

Сегодня утром в Индии случилось землетрясение. По предварительным данным погибли 11 человек. Также известно, что пострадали более 200 жителей страны.

У берегов Греции зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,2
У берегов Греции зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,2

В Греции сейсмические приборы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера, с эпицентром, залегающим у побережья страны.

У Западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение
У Западного побережья Мексики произошло мощное землетрясение

В субботу 31 мая произошло землетрясение на побережье Мексики, амплитуда которого, по информации сейсмологов, составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости