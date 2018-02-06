В Тайване из-за мощного землетрясения обрушился отель

На территории Хуаляне обрушился отель, сообщает местный телеканал.
Самый большой поток волн был расположен на глубине 9,4 км. В 15:50 по местному времени (18:50 по мск) случилось землетрясение. Информации о пострадавших нет. Известно, что 17 человек выбрались из разрушенного здания. Травм у этих жертв землетрясения не обнаружили.
Как сообщает местная пресса, помимо гостиницы обрушилось ещё несколько зданий. У людей из-за случившегося образовалась паника. В городе обнаружили утечку газа и обрывы электрических проводов.