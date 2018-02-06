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От Редактора

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| | Не доехал: На юго-западе Москвы загорелся автобус

Не доехал: На юго-западе Москвы загорелся автобус

Вчера, 20:23
В Москве в районе Южное Бутово на улице Изюмская загорелся пассажирский автобус. Свидетели предоставили видеосъемку происшествия.

Не доехал: На юго-западе Москвы загорелся автобус

 

6 февраля в 16:10 случился данный инцидент. К счастью все пассажиры транспорта смогли во время покинуть горящий автобус.
 

В этот же день по 32 километру Каширского шоссе посёлка Горки столкнулись грузовик с маршрутным такси. В перевозочном авто было 23 пассажира и водитель. Точной информации о пострадавших нет, сообщает служба ГИБДД.

В 14:45 произошла авария между грузовиком Scania и маршруткой Mersedes.

Сотрудники ДПС пытаются установить обстоятельства происшествия.
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