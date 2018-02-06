Не доехал: На юго-западе Москвы загорелся автобус

В Москве в районе Южное Бутово на улице Изюмская загорелся пассажирский автобус. Свидетели предоставили видеосъемку происшествия.

6 февраля в 16:10 случился данный инцидент. К счастью все пассажиры транспорта смогли во время покинуть горящий автобус.





В этот же день по 32 километру Каширского шоссе посёлка Горки столкнулись грузовик с маршрутным такси. В перевозочном авто было 23 пассажира и водитель. Точной информации о пострадавших нет, сообщает служба ГИБДД.В 14:45 произошла авария между грузовиком Scania и маршруткой Mersedes.Сотрудники ДПС пытаются установить обстоятельства происшествия.