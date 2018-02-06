Не доехал: На юго-западе Москвы загорелся автобус

В 14:45 произошла авария между грузовиком Scania и маршруткой Mersedes.
Сотрудники ДПС пытаются установить обстоятельства происшествия.
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Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.
От Редактора
Расти в семьях известных людей не просто.
В пятницу, 29 апреля, в юго-западной части Москвы загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на Боровинском шоссе. Сведения подтвердили в
Сегодня на западе Москвы по улице Молодогвардейской загорелся пассажирский автобус. Портал LifeNews сообщает, что пожар начался из-за короткого замыкания в
В Москве загорелся пассажирский автобус на перекрестке Международного и Ленинградского шоссе. Об этом передает местное управление ГИБДД.