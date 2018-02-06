В Саратове с крыши многоэтажного здания свалился уборщик снега

В городе Саратов в Ленинском районе с крыши пятиэтажного здания свалился мужчина.

Пелагея Лебединская

Молодой человек 22 лет, который работал уборщиком снега на высотках, не соблюдая правил техники безопасности, свалился с крыши пятиэтажного здания. Как стало известно, мужчина отстегнул ремни безопасности, так как они ему мешали во время работы, и когда начала сходить «снежная лавина» с крыши дома не смог удержаться на ногах и упал. К счастью парень остался жив, его спас сугроб снега, лежавший возле тротуара на который он приземлился. На происшествие прохожими была вызвана карета скорой помощи, врачи осмотрели молодого человека и госпитализировали его в больницу.Отметим, что на место происшествия также была вызвана полиция и по данному факту происшествия ведется расследование.