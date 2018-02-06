В Ульяновске поднялся сильный ветер, поставивший на дыбы самолет Ту-204

В Ульяновске многотонный самолет Ту-204, который стоит на плаце авиастроительного завода «Авиастар-СП», чуть не унес сильнейший ветер.

Ночью с 3 на 4 февраля в Архангельске поднялся очень сильный снежный буран, который поднял самолет, как коня, на дыбы. Многотонник Ту-204 стоял на открытой площади возле авиастроительного завода. Ветер опустил хвостовую часть лайнера, а носовую задрал. В данный момент буран утих, и сотрудники авиазавода вернули самолет в прежнее положение. После тщательной проверки сотрудники завода подтвердили, что ветер не нанес ему никакого вреда.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Ту-204 является среднемагистральным реактивным пассажирским самолетом. Он был создан в 1980 годы для замены устаревший в то время модели Ту-154.