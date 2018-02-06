Как не стыдно: Турок-фетишист воровал у москвичек трусики

Жители района Беговое заметили, что после Нового Года на их окрестности завелся маньяк-фетишист. В ходе расследования полиция смогла вычислить извращенца, им оказался мигрант из Турции. Жертвы рассказывали сотрудникам правоохранительных органов, что маньяк совершал свои преступления в переходе поздними вечерами. Сняв трусики, злоумышленник мигом исчезал из поля зрения.
Расследование началось после обращения 30-летней москвички в отделении полиции. Девушка шла около Ленинского проспекта, где она получила удар в голову, далее она потеряла сознание. Придя в себя жертва оказалась без колготок и нижнего белья.
Через некоторое время мужчина совершил повторное преступление, где и установили его личность. Высокий мужчина с бородой совершал преступления неподалёку от своего места работы. Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».