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| | В Архангельске мужчина пытался ограбить свою соседку

В Архангельске мужчина пытался ограбить свою соседку

Вчера, 19:07
Житель Архангельска влез в квартиру своей соседки, в ее отсутствие, с целью ограбления.

В Архангельске мужчина пытался ограбить свою соседку


В городе Архангельск в доме на улице 2-й Рабочий квартал, мужчина 46 лет незаконно проник в квартиру своей 32-летней соседки с целью ограбления. Он воспользовался ее отсутствием и незамкнутой на замок дверью. Однако на подозрительный шум за стеной отреагировали соседи, которые знали об отъезде девушки и вызвали наряд полиции. Вора задержали, возбуждено уголовное дело, ему грозит пребывание в колонии поселения до трех месяцев.

Отметим, что таких случаев в России очень много, но к большому сожалению не все получается пресечь. Многие дела по ограблению квартир так и остаются не раскрытыми и отправлены на хранения в архив.
Пелагея Лебединская
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