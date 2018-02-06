iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

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iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | По дороге в Москве проносился испуганный конь с "ватрушкой"

По дороге в Москве проносился испуганный конь с "ватрушкой"

Вчера, 18:18
По Москве носился конь с прицепленной сзади «ватрушкой». Местная полиция проверяет факты произошедшего.

По дороге в Москве проносился испуганный конь с "ватрушкой"

 

Сегодня население Нижних Мневников в российской столице удивил странный участник дорожного движения –по дороге на полной скорости пробегал конь с «ватрушкой». Кадры необычного инцидента в мегаполисе снял водитель одного из автомобилей, проследовавшего за машиной.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают полученные сведения. Они пытаются понять, каким образом лошадь появилась на проезжей части с привязанной «ватрушкой».

Седока на коне не было, сзади него волочился тюбинг, используемый для катания со снежных горок. Возможно, именно этот элемент и напугал парнокопытное. Конь бежал вперед, не разбирая дороги. Водителям и пешехода приходилось уступать ему дорогу.
Никита Готский
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