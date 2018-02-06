На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документами

В одном из полицейских отделений Урала правоохранители пользуются служебными материалами с информацией о задержанных вместо привычной туалетной бумаги. Активист, обнаруживший данную улику, предупреждает, дабы люди не оставляли собственные документы в полицейском здании во избежание неприятностей.
На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документамиВчера, 17:10
Павел Миков, уполномоченный по правам человека Пермского края, нанес визит в больницу села Кочево. Там он увидел «вопиющее» нарушение: в уборной лежали личные
Дом американского телеведущего обмотали четырьмя тысячами рулонов туалетной бумаги. Известно, что розыгрыш подготовил его сосед.
У матери пятерых детей, 25 летней британки Джейд Сильвестр обнаружили странную привычку – ежедневно она съедает рулон туалетной бумаги.