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| | На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документами

На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документами

Вчера, 17:10
В Свердловской области местная полиция вместо туалетной бумаги применяет документы с личными данным задержанных. Об этом сообщают местные активисты.

На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документами

 

В одном из полицейских отделений Урала правоохранители пользуются служебными материалами с информацией о задержанных вместо привычной туалетной бумаги. Активист, обнаруживший данную улику, предупреждает, дабы люди не оставляли собственные документы в полицейском здании во избежание неприятностей.

 
Автор сообщает, что в мусорном ведре находились использованные «не по назначению» протоколы задержания за 2015 года. На бумагах четко видно личные данные подозреваемых лиц, причины их задержания и наказание, избранное полицией для них. В МВД региона уже проводят проверку по данному факту. Если вину работников докажут, их привлекут к дисциплинарной ответственности.

Никита Готский
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