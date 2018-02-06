На Урале полиция в качестве туалетной бумаги пользовалась служебными документами

В Свердловской области местная полиция вместо туалетной бумаги применяет документы с личными данным задержанных. Об этом сообщают местные активисты.

Автор сообщает, что в мусорном ведре находились использованные «не по назначению» протоколы задержания за 2015 года. На бумагах четко видно личные данные подозреваемых лиц, причины их задержания и наказание, избранное полицией для них. В МВД региона уже проводят проверку по данному факту. Если вину работников докажут, их привлекут к дисциплинарной ответственности.

Никита Готский

В одном из полицейских отделений Урала правоохранители пользуются служебными материалами с информацией о задержанных вместо привычной туалетной бумаги. Активист, обнаруживший данную улику, предупреждает, дабы люди не оставляли собственные документы в полицейском здании во избежание неприятностей.