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| | Сотрудники УГИБДД Ростова измерили самые опасные ямы на дорогах

Сотрудники УГИБДД Ростова измерили самые опасные ямы на дорогах

Вчера, 17:36
Сегодня, 6 февраля, в Ростове-на-Дону был проведен рейд по замеру ям на дороге города. Процедуру проводили сотрудники регионального УГИБДД, а также общественный совет при ГУ МВД по Ростовской области и журналисты.

Сотрудники УГИБДД Ростова измерили самые опасные ямы на дорогах

 

В Ростове-на-Дону уже сошел снег, а вместе с ним и асфальт, в связи с чем региональный УГИБДД проверил состояние дорог. По ГОСТу, дорожная яма не должна превышать 15 сантиметров в длину, 60 в ширину и 5 в глубину, иначе выписывается постановление об ее устранении. Именно такие ямы и искали правоохранители на дорогах Ростова, и нашли. Самое большое углубление в асфальте было обнаружено на перекрестке Малиновского и Стачки. Эта яма превысила норму в 3 раза: 1,5 метра в длину, 2 в ширину, и 16 сантиметров в глубину. Также опасные углубления находятся на улице Всесоюзной, 2-й Краснодарской и многих других. Согласно закону, их должны устранить за 5-7 дней.

В ближайший месяц подобные рейды будут проведены по всем городам и трассам региона.
Виктория Озерова
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