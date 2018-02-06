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| | Охотник стал жертвой подстреленного гуся

Охотник стал жертвой подстреленного гуся

Сегодня, 16:09
В штате Мэриленд, США, произошел необычный инцидент. Роберт Мейлхаммер пострадал от подстреленного им же гуся. Охотник получил травмы головы и лица.

Охотник стал жертвой подстреленного гуся

 

Роберт Мейлхаммер вместе с другими охотниками направился к реке Майлс для того, чтобы пострелять уток. Мужчинам повезло: стая гусей пролетала прямо над их головами. Охотники тут же принялись стрелять по птицам. 51-летнему Роберту удалось подстрелить одного гуся, но это обернулось для мужчины неудачей. Подстреленная птица свалилась Мейлхаммеру прямо на лицо. Для того чтобы оказать надлежащую медицинскую помощь пришлось задействовать авиацию, которая доставила мужчину в местный медпункт. Врачи констатировали серьезные травмы лица и головы. На данный момент состояние охотника стабильное.

Кэнди Томпсон, сотрудник полиции, отметил, что вес одного гуся составляет от 4,5 до 6 килограмм, поэтому падение с 30-метровой высоты такой птицы может нанести серьезный ущерб здоровью.
Виктория Озерова
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