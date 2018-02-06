Голый мужчина, гуляющий в центре Краснодара, попал на видео

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Краснодара популярность набирает видео, на котором случайный водитель заснял абсолютно голого мужчину, который не спеша прогуливался по центру города.

Отметим, под видео также появились и классические предположения о том, что муж возлюбленной незнакомца мог вернуться домой с работы раньше обычного и теперь он просто идёт домой ввиду сложившихся обстоятельств.

Александр Вест

Под опубликованным видеороликом возникла настоящая дискуссия, в которой пользователи старались угадать, что склонило неизвестного мужчину к столь опрометчивому поступку, так как в феврале погода не совсем подходит для полуночных голых тренировок на улице. В комментариях некоторые люди предположили, что таким образом мужчина расплачивается за карточный долг. Другие же заявили, что данный индивид может находиться в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Однако, данная теория не нашла многочисленных приверженцев, так как на видео заметно, что походка мужчины довольно стабильная.