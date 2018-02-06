iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Голый мужчина, гуляющий в центре Краснодара, попал на видео

Голый мужчина, гуляющий в центре Краснодара, попал на видео

Сегодня, 14:57
В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Краснодара популярность набирает видео, на котором случайный водитель заснял абсолютно голого мужчину, который не спеша прогуливался по центру города.

Голый мужчина, гуляющий в центре Краснодара, попал на видео

 

Под опубликованным видеороликом возникла настоящая дискуссия, в которой пользователи старались угадать, что склонило неизвестного мужчину к столь опрометчивому поступку, так как в феврале погода не совсем подходит для полуночных голых тренировок на улице. В комментариях некоторые люди предположили, что таким образом мужчина расплачивается за карточный долг. Другие же заявили, что данный индивид может находиться в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Однако, данная теория не нашла многочисленных приверженцев, так как на видео заметно, что походка мужчины довольно стабильная.

 
Отметим, под видео также появились и классические предположения о том, что муж возлюбленной незнакомца мог вернуться домой с работы раньше обычного и теперь он просто идёт домой ввиду сложившихся обстоятельств.

Александр Вест
Новости по теме
По центру Кирова пробежался голый мужчина
По центру Кирова пробежался голый мужчина

В популярной социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором в самом центре города Киров голый мужчина передвигается пешком по одной из городских

В Великобритании подали в суд на голого мужчину, помогающего соседям
В Великобритании подали в суд на голого мужчину, помогающего соседям

В Сеть попало видео, на котором голый мужчина решил помочь соседям поднять по лестнице инвалидную коляску. Видео очень позабавило пользователей, в отличие от

Во Франции очевидцы запечатлели на видео, как голый любовник выпрыгнул в окно
Во Франции очевидцы запечатлели на видео, как голый любовник выпрыгнул в окно

В одном из городов Франции очевидцы запечатлели на камеру, как голый любовник выпрыгнул в окно. Запись была опубликована на местном информационном портале.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости