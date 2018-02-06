В Татарстане мальчик погиб на тренировке по боксу

Чрезвычайное происшествие произошло в Татарстане, где в одном из спорткомплексов мальчик 11-ти лет скончался прямо на тренировке по боксу, получив удар в голову. О произошедшем сообщили официальные представители Следственного комитета России.

Александр Вест

Согласно опубликованной информации, 11-летний юноша занимался в спортивном комплексе, находясь в спарринге со своим партнёром. По словам очевидцев, в спарринге оба партнёра упали на ринг, стукнувшись головами, из-за чего у одного из них резко ухудшилось самочувствие. Для экстренной госпитализации прямо к спортивному комплексу «Юность» была вызвана карета скорой помощи, которая доставила пострадавшего в ближайший госпиталь. Медицинские специалисты заявили, что находясь в больнице, мальчик скончался на следующий день.В данный момент специалисты Следственного комитета занимаются установлением всех деталей произошедшей трагедии, а также лиц, причастных к данному инциденту. По результатам расследования будет решён вопрос о назначении типа процессуального решения.