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| | В Татарстане мальчик погиб на тренировке по боксу

В Татарстане мальчик погиб на тренировке по боксу

Сегодня, 14:41
Чрезвычайное происшествие произошло в Татарстане, где в одном из спорткомплексов мальчик 11-ти лет скончался прямо на тренировке по боксу, получив удар в голову. О произошедшем сообщили официальные представители Следственного комитета России.

В Татарстане мальчик погиб на тренировке по боксу

 

Согласно опубликованной информации, 11-летний юноша занимался в спортивном комплексе, находясь в спарринге со своим партнёром. По словам очевидцев, в спарринге оба партнёра упали на ринг, стукнувшись головами, из-за чего у одного из них резко ухудшилось самочувствие. Для экстренной госпитализации прямо к спортивному комплексу «Юность» была вызвана карета скорой помощи, которая доставила пострадавшего в ближайший госпиталь. Медицинские специалисты заявили, что находясь в больнице, мальчик скончался на следующий день.

В данный момент специалисты Следственного комитета занимаются установлением всех деталей произошедшей трагедии, а также лиц, причастных к данному инциденту. По результатам расследования будет решён вопрос о назначении типа процессуального решения.
Александр Вест
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