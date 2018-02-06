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| | На застрявшем во Владивостоке пароме из КНДР закончилась еда

На застрявшем во Владивостоке пароме из КНДР закончилась еда

Сегодня, 14:19
В данный момент в районе острова Скрыплева находится паром из КНДР, который не сумел закончить свою миссию по доставке груза во Владивосток из-за того, что на борту судна закончилось горючее. На сегодняшний день на борту парома кончились все припасы.

На застрявшем во Владивостоке пароме из КНДР закончилась еда

 

Оставив корабль из КНДР у острова Скрыплева, пограничники пообещали в скором времени предоставить экипажу морского судна необходимые припасы и горючее для завершения их рейса. На борту парома, экипаж которого представлен тремя десятками моряков, в данный момент не способен пришвартоваться к порту во Владивостоке. Владимир Баранов, являющийся генеральным директором компании-перевозчика, заявил о том, что на еда кончилась на корабле Северной Кореи ещё в минувший понедельник.

Заметим, судну не разрешается пришвартоваться в порту, а также получать какие-либо припасы, или горючие материалы из-за того, что корабль из Северной Кореи нарушил резолюцию совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Александр Вест
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