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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

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Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Ледокол "Невская застава" поможет спасти Отрадное от наводнения

Ледокол "Невская застава" поможет спасти Отрадное от наводнения

Сегодня, 14:16
В связи со скоплением льда в реке Нева в районе города Отрадное властями было принято решение направить в устье реки Ижоры ледокол "Невская застава" для разрушения ледовых массивов.

Ледокол "Невская застава" поможет спасти Отрадное от наводнения

 

Как сообщают МЧС, уровень воды в Неве превышает допустимую норму и равен приблизительно 450 см. Пожарники и спасатели близлежащих районов приведены в состояние повышенной готовности, уже готовы принят первых пострадавших мобильные точки с жильем и питанием.

Специалисты считают, что после проведения операции по разрушению зажора - скопления льда в месте впадения Ижоры в Неву, уровень воды значительно понизится, а после полноценного покрытия Невы льдом уровень воды стабилизируется на безопасной отметке.
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Уровень воды в Неве вырос уже на 134 сантиметра
Уровень воды в Неве вырос уже на 134 сантиметра

Уровень воды в Неве снова повысился, по состоянию на 12 часов по московскому времени этот показатель выше ординара на 134 см.

В Санкт -Петербурге и Ленобласти плохая погода не нарушила привычного хода жизни. Спасатели держат ситуацию на контроле.
В Санкт -Петербурге и Ленобласти плохая погода не нарушила привычного хода жизни. Спасатели держат ситуацию на контроле.

По состоянию на 12:00 уровень воды: «Горный институт» 99 см., КЗС С1 Финская сторона 132 см, Невская Губа 74 см.

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