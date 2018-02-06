Ледокол "Невская застава" поможет спасти Отрадное от наводнения

В связи со скоплением льда в реке Нева в районе города Отрадное властями было принято решение направить в устье реки Ижоры ледокол "Невская застава" для разрушения ледовых массивов.

Как сообщают МЧС, уровень воды в Неве превышает допустимую норму и равен приблизительно 450 см. Пожарники и спасатели близлежащих районов приведены в состояние повышенной готовности, уже готовы принят первых пострадавших мобильные точки с жильем и питанием.Специалисты считают, что после проведения операции по разрушению зажора - скопления льда в месте впадения Ижоры в Неву, уровень воды значительно понизится, а после полноценного покрытия Невы льдом уровень воды стабилизируется на безопасной отметке.