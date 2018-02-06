В Ростове выброшенный пёс долго бежал за автомобилем хозяев

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону пользователи стали активно обсуждать случай, в котором выброшенная собака гналась за автомобилем своих хозяев, решивших избавиться от животного.

Душераздирающее зрелище увидели многие пользователи, ознакомившиеся с видео, на котором выброшенная собака пыталась вернуться в автомобиль к своим хозяевам, хладнокровно уезжающим от своего бывшего питомца. Из-за того, что дорожное покрытие было очень скользким вследствие обморожения, собака успевала за уезжающим автомобилем, просясь внутрь машины, где ей было тепло и уютно. Очевидцы заметили, что иногда собаке удавалось даже обогнать машину, в которой находилась её семья.

Александр Вест

Многие пользователи выступили с резкой критикой в адрес хозяев питомца, заметив, что пса можно было сдать в приют, в котором животное хотя бы защитили от морозов и голодной смерти зимой. Однако, некоторые высказались в поддержку того, что пса могли выгнать по какой-то резкой причине, ведь всех деталей истории никто не знает.