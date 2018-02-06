iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Ростове выброшенный пёс долго бежал за автомобилем хозяев

В Ростове выброшенный пёс долго бежал за автомобилем хозяев

Сегодня, 13:24
В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону пользователи стали активно обсуждать случай, в котором выброшенная собака гналась за автомобилем своих хозяев, решивших избавиться от животного.

В Ростове выброшенный пёс долго бежал за автомобилем хозяев

 

Душераздирающее зрелище увидели многие пользователи, ознакомившиеся с видео, на котором выброшенная собака пыталась вернуться в автомобиль к своим хозяевам, хладнокровно уезжающим от своего бывшего питомца. Из-за того, что дорожное покрытие было очень скользким вследствие обморожения, собака успевала за уезжающим автомобилем, просясь внутрь машины, где ей было тепло и уютно. Очевидцы заметили, что иногда собаке удавалось даже обогнать машину, в которой находилась её семья.

 

Многие пользователи выступили с резкой критикой в адрес хозяев питомца, заметив, что пса можно было сдать в приют, в котором животное хотя бы защитили от морозов и голодной смерти зимой. Однако, некоторые высказались в поддержку того, что пса могли выгнать по какой-то резкой причине, ведь всех деталей истории никто не знает.
Александр Вест
Новости по теме
В Ростове маршрутки разъезжают без окон
В Ростове маршрутки разъезжают без окон

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ Ростова-на-Дону популярность набирает обсуждение фотографии маршрутного такси, в котором в задней

Собака с вывернутой в обратную сторону челюстью стала интернет-сенсацией
Собака с вывернутой в обратную сторону челюстью стала интернет-сенсацией

Собака с вывернутой в обратную сторону челюстью стала интернет-сенсацией. Пользователи сети Интернет шокированы.

В США собака сняла свадебное видео для своих хозяев
В США собака сняла свадебное видео для своих хозяев

В США собака породы сибирская хаски по кличке Райдер сняла свадьбу своих хозяев на видео. Ролик стал очень популярен на видеохостинге YouTube, с начала ноября

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости