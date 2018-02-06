Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО

Бизнесмен Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере, где отбывал срок заключения.

Петр Иванов

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления в Петербурге, 56-летнего гендиректора "Новит Про" обвиняемого по делу о завышении стоимости контракта и хищениях 110 миллионов рублей, выделенных на разработку подводной лодки "636 Варшавянка", нашли мертвым в Петербургской камере СИЗО-4.Как заявляют смотрители СИЗО, бизнесмена ненадолго оставили одного - вывев сокамерников на суд и расследование, после, вернувшись обнаружили труп Валерия Пшеничного. Тело был найден без каких либо следов насилия. По делу ведется следствие.