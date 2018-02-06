iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО

Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО

Сегодня, 12:36
Бизнесмен Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере, где отбывал срок заключения.

Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО

 

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления в Петербурге, 56-летнего гендиректора "Новит Про" обвиняемого по делу о завышении стоимости контракта и хищениях 110 миллионов рублей, выделенных на разработку подводной лодки "636 Варшавянка", нашли мертвым в Петербургской камере СИЗО-4.

Как заявляют смотрители СИЗО, бизнесмена ненадолго оставили одного - вывев сокамерников на суд и расследование, после, вернувшись обнаружили труп Валерия Пшеничного. Тело был найден без каких либо следов насилия. По делу ведется следствие.
Петр Иванов
Новости по теме
Педофил-убийца школьника из Каслей найден мертвым в своей камере СИЗО
Педофил-убийца школьника из Каслей найден мертвым в своей камере СИЗО

Педофил-убийца 10-летнего школьника из Каслей Челябинской области найден мертвым в своей камере. Об этом рассказали представители местного отделения СК РФ.

В СИЗО Приморья обвиняемый в убийстве жены, ребенка и родителей найден мертвым
В СИЗО Приморья обвиняемый в убийстве жены, ребенка и родителей найден мертвым

Обвиненный в убийстве гражданской супруги, родителей и ребенка мужчина был найден накануне мертвым в камере СИЗО Приморья. На теле обнаружены колото-резаные

Обвиняемый в убийстве найден мертвым в СИЗО на Ставрополье
Обвиняемый в убийстве найден мертвым в СИЗО на Ставрополье

В следственном изоляторе Ставрополя обнаружен труп арестованного, тело содержащегося под стражей в СИЗО принадлежит мужчине 54 лет, умерший проживал на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости