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| | Пьяный пассажир пытался закурить и устроил драку на борту самолета

Пьяный пассажир пытался закурить и устроил драку на борту самолета

Сегодня, 12:33
Довольно неудачный старт выдался у рейса 1482 сообщением Москва – Красноярск. В салон лайнера попал весьма нетрезвый гражданин, который спустя какое-то время начал донимать других пассажиров, а также обслуживающий персонал. Мужчина занял свое место в салоне, но после ему резко захотелось закурить. Именно в поисках сигареты он стал приставать к остальным в салоне.
 

Пьяный пассажир пытался закурить и устроил драку на борту самолета

 

Следом за этим хулиган в весьма нецензурной форме начал выражать собственное негодование в виду отсутствия сигарет у пассажиров. В конце-концов один из молодых людей не выдержал и попытался урезонить дебошира силой. Драку, к счастью, удалось вовремя остановить. Взлет в результате отменили и начали процедуру высадки агрессора.
 
Теперь же нетрезвому мужчине придется объяснять собственное поведение в отделении транспортной полиции. Вероятнее всего, ему придется оплатить административный штраф.

Николай Офицеров
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