Пьяный пассажир пытался закурить и устроил драку на борту самолета

Пьяный пассажир пытался закурить и устроил драку на борту самолетаСегодня, 12:33
На борту самолёта, выполнявшего свой рейс в Нью-Йорк один из пассажиров устроил потасовку, ударив стюардессу и начав драку в бизнес-классе. Он был связан
Сведения об инциденте поступили от сочинского управления транспортной полиции аэропорта. Житель Туапсе начал оскорблять во время посадки пассажиров и персонал,
В столичном аэропорту сотрудники полиции задержали пьяного жителя Екатеринбурга, который на рейсе «Канкун-Москва» устроил пьяный дебош. За такое поведение на