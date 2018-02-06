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| | В Ростове водитель маршрутки бросал сдачу прямо под ноги пассажиров

В Ростове водитель маршрутки бросал сдачу прямо под ноги пассажиров

Сегодня, 12:29
В Ростове-на-Дону произошёл очередной случай проявления бестактности со стороны водителя маршрутного такси, который в наглой манере разбрасывал сдачу прямо в салон автомобиля к ногам недовольных пассажиров.

В Ростове водитель маршрутки бросал сдачу прямо под ноги пассажиров

 

В социальной сети «ВКонтакте» один из пассажиров, воспользовавшийся услугами маршрутного такси №164, рассказал о том, что водитель автобуса проявил к нему вопиющее неуважение. По словам пассажира, водитель был не квалифицирован, постоянно путал кондиционер с обогревателем, чем доставлял значительные неудобства, включая не ту функцию в февральскую холодную погоду. Также недовольный мужчина заметил, что водитель маршрутки на просьбу остановить автобус немного раньше высказался в его адрес, используя бранные выражения.

Помимо прочего, сдачу пассажиру пришлось буквально требовать, а когда водитель всё же согласился отдать ему один рубль, он бросил его в ноги мужчине, чем оскорбил его достоинство перед всеми людьми, находившимися в салоне автомобиля.
Александр Вест
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