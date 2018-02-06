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| | В Брянске жильцов многоэтажки затопило фекалиями

В Брянске жильцов многоэтажки затопило фекалиями

Сегодня, 12:38
В городе Брянск в пятиэтажном доме №59, который находится по проспекту Ленина в Советском районе возникли серьезные проблемы с канализацией.

В Брянске жильцов многоэтажки затопило фекалиями

 

В Брянск пришли жалобы от жильцов дома №59 Советского района, о том что у их доме очень большие проблемы с канализационными трубами, которые сотрудники аварийной службы до сих пор не устранили. В пятиэтажном здании весь первый этаж затопило через унитаз и ванную человеческими фекалиями. На жалобы жильцов в аварийную службу лишь развели руками и сказали, что ничем помочь не могут. Дом находится под обслуживанием проведения ремонтных работ у "УК Жилкомсервис – ЖЭУ № 2", на который фонд защиты прав граждан направил жалобу в соответственные органы.

Отметим, что если сотрудники "УК Жилкомсервис – ЖЭУ № 2" не предпримут соответствующие меры по устранению неполадок, то на их организацию жители подадут иск в суд.
Пелагея Лебединская
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