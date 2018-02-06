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| | В Кемерово в детском саду был обнаружен радон

В Кемерово в детском саду был обнаружен радон

Сегодня, 11:59
В Кемерово в детском саду из-за превышения нормы радона закрыли несколько помещений, детей распустили по домам.

В Кемерово в детском саду был обнаружен радон

 

Эксперты службы Роспотребнадзора провели ряд проверок по садикам города Кемерово и в одном из них был обнаружен радон. В детском саду МБДОУ № 145 в группах "Золотой ключик" и "Смешарики" в спальных комнатах и игровых было обнаружено превышение положенной нормы радиации. Эти группы закрыли, детей на время устранения радона, которое будет проводится не менее 35 суток, отправили по домам. После окончания очищения от радиации помещений садика, специалисты службы Роспотребнадзора снова приедут с проверкой на наличие радона.

Отметим, что в прошедшем году был похожий случай в Кемерово, но только тогда радон был обнаружен в школах, в которых также закрывали несколько кабинетов для очистки от радиации.
Пелагея Лебединская
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