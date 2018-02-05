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| | В Москве прохожие помогли выбраться водителю из расплющенной машины

В Москве прохожие помогли выбраться водителю из расплющенной машины

Вчера, 22:07
В Москве водитель автомобиля марки Volkswagen Polo оказался заблокирован в своем транспортном средстве из-за упавшего на авто дерева. Выбраться из салона машины мужчине помогли случайные прохожие.

В Москве прохожие помогли выбраться водителю из расплющенной машины

 

В Москве автомобиль марки Volkswagen Polo оказался раздавлен упавшим на него деревом, как и его водитель внутри салона. Пострадавшему помогли выбраться из авто люди, проходившие мимо и ставшие свидетелями внезапного происшествия.

Согласно предварительным данным здоровью водителя иномарки не нанесено существенного ущерба. Дополнительная информация будет уточняться.

Ранее мер Москвы делал заявление, что причиной завала свыше 2000 деревьев в городе стал сильный снегопад.

Сегодня в столице РФ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие недалеко от Симферопольского шоссе. Его участниками стали пять легковых автомобилей и один автобус.

Кроме того, вчера в СМИ поступила информация о приостановке движениям московского трамвая номер 17. Причинной этому послужил разрыв контактной сети.
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