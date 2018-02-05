В Москве прохожие помогли выбраться водителю из расплющенной машины

В Москве водитель автомобиля марки Volkswagen Polo оказался заблокирован в своем транспортном средстве из-за упавшего на авто дерева. Выбраться из салона машины мужчине помогли случайные прохожие.

В Москве автомобиль марки Volkswagen Polo оказался раздавлен упавшим на него деревом, как и его водитель внутри салона. Пострадавшему помогли выбраться из авто люди, проходившие мимо и ставшие свидетелями внезапного происшествия.Согласно предварительным данным здоровью водителя иномарки не нанесено существенного ущерба. Дополнительная информация будет уточняться.Ранее мер Москвы делал заявление, что причиной завала свыше 2000 деревьев в городе стал сильный снегопад.Сегодня в столице РФ произошло массовое дорожно-транспортное происшествие недалеко от Симферопольского шоссе. Его участниками стали пять легковых автомобилей и один автобус.Кроме того, вчера в СМИ поступила информация о приостановке движениям московского трамвая номер 17. Причинной этому послужил разрыв контактной сети.