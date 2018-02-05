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| | Падающий горящий коктейль засняли на видео

Падающий горящий коктейль засняли на видео

Вчера, 20:19
Вчера в московском кафе на женщину, пришедшую на встречу выпускников, рухнул горящий коктейль. Инцидент попал на видеокамеру.

Падающий горящий коктейль засняли на видео

 

В итоге неаккуратного обращения со жгучим напитком женщина получила ожоги лица, шеи и рук, после чего ее срочно отправили в больницу. Запись с камер наблюдения, которые находятся в московском кафе, не поможет кардинально разобраться в произошедшей ситуации.

Падающий горящий коктейль засняли на видео

 

На ролике можно увидеть, что в заведении общественного питания все время мерцает свет, в связи с чем выяснить точно, упал горящий коктейль ненароком или его специально пролили на бывшую выпускницу очень сложно. Несмотря на сложную ситуацию, столичные стражи правопорядка продолжают расследовать произошедший случай.

В Бресте встреча с одноклассниками также закончилась плачевно. Мужчина, отмечавший с бывшими школьными друзьями праздник, ехал домой на иномарке по одной из улиц. В один момент он влетел в другую импортную машину, возле которой в этот момент находился ее водитель. В итоге аварии он попал в больницу, а с виновником торжества ныне разбираются правоохранители.
Никита Готский
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