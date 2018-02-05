На видео сняли драку двух голов одной змеи

В Китае в городе Янг в провинции Гуандун местный житель во время обеденной прогулки по парке обнаружил змею с двумя головами на разных концах тела. У змеи длиной 20 сантиметров, было странное поведение, чем она и привлекла к себе внимание мужчины. Было такое впечатление, как будто две головы между собой дерутся. Мужчина это запечатлел на видеокамеру телефона и выложил в интернет.
На видео сняли драку двух голов одной змеиВчера, 19:33
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