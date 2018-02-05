На видео сняли драку двух голов одной змеи

В Китае на видео местного жителя попала змея с двумя головами на разных концах тела, которая дралась сама с собой.





Эксперты после просмотра видео предполагают, что это может быть уж Calamaria septentrionalis, у которого наконечник на хвосте напоминает еще одну голову. Многие по ошибке принимают его как за двуглавую рептилию.

Пелагея Лебединская

В Китае в городе Янг в провинции Гуандун местный житель во время обеденной прогулки по парке обнаружил змею с двумя головами на разных концах тела. У змеи длиной 20 сантиметров, было странное поведение, чем она и привлекла к себе внимание мужчины. Было такое впечатление, как будто две головы между собой дерутся. Мужчина это запечатлел на видеокамеру телефона и выложил в интернет.