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| | В Петербурге задержали похитителя топлива

В Петербурге задержали похитителя топлива

Вчера, 19:23
В Невском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который не заплатил за топливо на заправке. Данный водитель оказался любителем «халявного» топлива, поскольку подобное он проделывал не один раз. Об этом проинформировала пресс-служба УВО по региону.

В Петербурге задержали похитителя топлива

 

Накануне, 4 февраля, вечером в Отдел вневедомственной охраны Невского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о включении сигнализации на заправке. Группа задержания немедленно выехала на АЗС на Российском проспекте. Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали мужчину 45 лет. По информации работника заправки, задержанный вместе с напарницей похитил топливо на сумму почти в 950 рублей. Женщине удалось скрыться на автомобиле KIA Rio. По данным камер видеонаблюдения, мужчина и его спутница неоднократно совершали преступления подобного рода.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители разыскивают неизвестную женщину.
Виктория Озерова
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