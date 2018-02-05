В Троицке нашли тело новорождённого ребенка в сарае

В Челябинской области ведется следствие по делу смерти новорожденного мальчика, найденного в сарае рядом с одним из частных домов Троицка.

Петр Иванов

Этот ужасный случай произошел днем в субботу, 3 февраля. Как известно, тело новорожденного ребенка с признаками удушения обнаружил один из жителей частного дома. Личность матери ребенка уже установлена. Ей оказалась 34-летняя жительница Троицка. Как сообщается, врачи не были в курсе того, в каком положении находилась женщина. Она не сдавала необходимых анализов, и поэтому специалисты не могли отслеживать, как протекает беременность.Никаких процессуальных решений в отношении женщины пока не принято, однако известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело.