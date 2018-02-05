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| | Погибший летчик в Сирии успел доложить об атаке

Погибший летчик в Сирии успел доложить об атаке

Сегодня, 14:52
Ранее, 3 февраля в Сирии был сбит террористами самолет Су-25 и погиб русский летчик. Позже стало известно, что перед падением самолета он успел сделать доклад о его атаке с земли.

Погибший летчик в Сирии успел доложить об атаке

 

Роман Филиппов, так звали умершего пилота, успел по рации сделать доклад. Он сказал, что в данный момент пролетает над квадратом района Идбил и обнаружил группу террористов, готов начать операцию по их уничтожению. Позже сообщил, что на него с земли ведется атака, скорее всего с переносного ракетного комплекса, и что он не знает сможет ли увести самолет с линии огня. После связь прервалась. Известно лишь, что Роман Филиппов до последнего пробовал держать свой самолет в воздухе, и лишь в начале падения сбитого Су-25 катапультировался.

Отметим, что военный летчик Роман Филиппов геройски погиб в Сирии, вступив в неравный бой с террористами.
Пелагея Лебединская
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