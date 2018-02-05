В центре Ростова на строительной площадке рухнул огромный подъемный кран

В центре Ростова на строительной площадке рухнул огромный подъемный кранСегодня, 14:24
На Севастопольском проспекте Москвы упал строительный кран. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают коммунальщики.
Сегодня во Владивостоке на улице Тигровой, напротив офисного здания, расположенного в доме № 29, подъемный кран упал в вырытую траншею на проезжей части. По
В Татарстане, и именно в поселке Васильево (Зеленодольский район республики), вчера, 28 сентября, около восьми вечера на жилой дом рухнул подъемный кран. По