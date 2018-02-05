В центре Ростова на строительной площадке рухнул огромный подъемный кран

В социальных сетях прошло сообщение о том, что на одном из строительных объектов города обрушилась стрела подъемного крана. Упал он прямиком на близрасположенный стадио. Интересно также и то, что застройщик объекта даже не знал о случившемся.

Сообщение появилось на просторах социальных сетей. Пользователи публичного сообщества «Ростов-Главный» утверждают, что рухнул кран приблизительно в 12:30 по московскому времени. Для пущей наглядности, один из юзеров приложил к публикации фотографию с места событий. Живет автор, судя по всему, где-то рядом со стройкой. Как сообщается, произошел инцидент по адресу Каяни, 9В.

Подъемный кран рухнул, по всей видимости, во время разбора и повредил электрические провода, ограждения, однако данные о пострадавших, к счастью, отсутствуют.

К орреспондент местных СМИ уже связался с заказчиком строительства, найдя его данные в открытом доступе. Мужчина рассказал, что он действительно является руководителем проекта, но об обрушении крана слышит впервые, а потому не может подтвердить эту информацию, даже несмотря на то, что к публикации прилагается фотография.

Николай Офицеров