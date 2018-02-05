В Москве на встрече выпускников женщина обожглась горящим коктейлем

Жительница Москвы получила вчера сильные ожоги на встрече выпускников. Она заказала горящий коктейль, но не смогла выпить его.

Никита Готский

Инцидент произошел в одном из заведений общественного питания, которое находится на улице Тайнинская, где проходила встреча выпускников. Согласно предварительной информации, бывшая школьница заказала горящий коктейль, но не успела его употребить: другой клиент ненароком опрокинул на нее напиток прямо с барной стойки. Потерпевшую с ожогами 30% тела срочно отправили в городскую больницу. По данному факту сотрудники столичных правоохранительных органов проводят проверку.Ранее в полицию Москвы обратился молодой человек, поведавший стражам правопорядка, что его мать, ночью ушедшую из кафе, где та отмечала встречу со своими бывшими одноклассниками, избил и ограбил неизвестный. Сумма ущерба составила не менее 100 тысяч рублей. Инцидент произошел осенью прошедшего года.