В Японии рядом со школой потерпел крушение военный вертолет

В префектуре Сага, что располагается на острове Кюсю в Японии, крушение потерпел военный вертолет, о чем сообщили местные средства массовой информации. Рухнул вертолет в жилом квартале неподалеку от здания начальной школы.

Позже удалось узнать, что модель вертолета Ан-64. После того, как вертолет рухнул, на месте крушения начался пожар. В микроблоге Twitter появилось видео, на котором можно увидеть, что в результате падения, воспламенился также и близлежащий жилой дом. Тушением возникшего пожара занимаются спасатели. Очевидцы утверждают, что упал вертолет не более чем в двухсот метрах от школы.

Никто из детей вследствие этого не пострадал. Местная газета также отмечает, что имеются сведения об одном погибшем в результате катастрофы. Место крушения располагается в четырех километрах от военной базы, за которой и числился данный вертолет.

В Минобороны Японии утверждают, что он выполнял испытательный полет после завершения технического и сервисного обслуживания. Причины крушения устанавливаются на данный момент и будут оглашены несколько позже.

Николай Офицеров