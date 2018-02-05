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| | В Японии рядом со школой потерпел крушение военный вертолет

В Японии рядом со школой потерпел крушение военный вертолет

Сегодня, 13:09
В префектуре Сага, что располагается на острове Кюсю в Японии, крушение потерпел военный вертолет, о чем сообщили местные средства массовой информации. Рухнул вертолет в жилом квартале неподалеку от здания начальной школы.
 

В Японии рядом со школой потерпел крушение военный вертолет

 

Позже удалось узнать, что модель вертолета Ан-64. После того, как вертолет рухнул, на месте крушения начался пожар. В микроблоге Twitter появилось видео, на котором можно увидеть, что в результате падения, воспламенился также и близлежащий жилой дом. Тушением возникшего пожара занимаются спасатели. Очевидцы утверждают, что упал вертолет не более чем в двухсот метрах от школы.
 
Никто из детей вследствие этого не пострадал. Местная газета также отмечает, что имеются сведения об одном погибшем в результате катастрофы. Место крушения располагается в четырех километрах от военной базы, за которой и числился данный вертолет.
 
В Минобороны Японии утверждают, что он выполнял испытательный полет после завершения технического и сервисного обслуживания. Причины крушения устанавливаются на данный момент и будут оглашены несколько позже.

Николай Офицеров
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