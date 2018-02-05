Известна причина срочной посадки российского самолета в Дели

Обнародована причина срочной посадки российского самолета в Дели. Борт сел в индийской столице из-за поломки мотора.

Никита Готский

Отечественный рейс, который направлялся из Москвы в Пхукет, вынужден был приземлиться в Дели. Как сообщают СМИ, причиной срочной посадки оказалась неисправность в двигателе. Также сообщалось, что после приземления в аэропорту индийской столицы пассажиры провели в салоне самолета несколько часов.Известно, что на борту лайнера находился известный отечественный телеведущий Павел Раков. Как утверждает деятель российского телевидения, ему и остальным людям не разъяснили причину, отчего экипаж принял решение держать пассажиров в салоне восемь часов. Тем не менее, несмотря на такую ситуацию, всем вели себя приемлемо, не провоцируя конфликтов. Раков добавил, что сейчас все покидают самолет, но очень медленно.