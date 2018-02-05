В Китае на скоростном шоссе столкнулись 53 машины

В следствии столкновения 53-х автомобилей на скоростном шоссе Китая в автокатастрофе погибли четыре человека.

Петр Иванов

В китайском городе Юньнань на скоростном шоссе одновременно столкнулись 53 автомобиля. По имеющейся информации, в результате масштабного ДТП погибли четыре человека.Первопричиной трагического происшествия стала нетранспортабельная погода. Предварительно в этом районе выпали сильные осадки в виде мокрого снега, после чего температура опустилась ниже 0 градусов. Отмечается , что зимой температура в этих местах, как правило, не опускается ниже +5…+6 градусов.Не так давно подобная авария произошла в Боливии. В следствии сильнейшего столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли семь человек.