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| | В Китае на скоростном шоссе столкнулись 53 машины

В Китае на скоростном шоссе столкнулись 53 машины

Сегодня, 11:45
В следствии столкновения 53-х автомобилей на скоростном шоссе Китая в автокатастрофе погибли четыре человека.

В Китае на скоростном шоссе столкнулись 53 машины

 

В китайском городе Юньнань на скоростном шоссе одновременно столкнулись 53 автомобиля. По имеющейся информации, в результате масштабного ДТП погибли четыре человека.

Первопричиной трагического происшествия стала нетранспортабельная погода. Предварительно в этом районе выпали сильные осадки в виде мокрого снега, после чего температура опустилась ниже 0 градусов. Отмечается , что зимой температура в этих местах, как правило, не опускается ниже +5…+6 градусов.

Не так давно подобная авария произошла в Боливии. В следствии сильнейшего столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли семь человек.
Петр Иванов
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