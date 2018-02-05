У сбитого в Сирии пилота Су-25 в Приморье осталась семья

Погибший во время боя с террористами в сирийской провинции Идлиб российский пилот сбитого Су-25, как удалось узнать, служил в Приморье, где у него осталась семья, о чем рассказал в минувший понедельник представитель администрации Черниговского поселения.

С огласно информации Минобороны РФ, российский самолет был сбит в субботу, 3 февраля, в провинции Идлиб. Пилот успел катапультироваться, однако погиб, начав бой с террористическими элементами.

Российский центра по вопросам примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, которая несет ответственность за зону деэскалации «Идлиб», на данный момент предпринимает меры, связанные с возвращением тела российского летчика. Один из коллег-военных, который, при этом, лично погибшего не знал, утверждает, что служил он в Черниговке.

Вопрос панихиды с командованием пока никто не обсуждал. Вероятнее всего, вопрос подобных мероприятий будет решаться уже в грядущий вторник. Также сообщается, что Россия нанесла удар по террористической ячейке, что находится в районе, где сбили пилота. Имеются сведения о 30 убитых боевиках.

Николай Офицеров