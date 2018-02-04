Во Внуково пассажиры смогли сойти с самолета через пять часов ожидания

Более 160 пассажиров лайнера, принадлежащего компании-перевозчику Air Arabia, который прилетел из ОАЭ в Москву во Внуково, пять часов продержали на борту воздушного судна без объяснения причин. Информацию об этом инциденте сообщают столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Изначально самолет планировали приземлить в Домодедово. Однако из-за плохой погоды этот аэропорт временно закрыли. В результате лайнер осуществил посадку во Внуково. Основной причиной этому назвали необходимость дозаправки. Пассажиры воздушного судна уже начали выходить из себя. После часового ожидания выпустили семью из трех человек, так как девочке стало плохо. После данного случая решили отправить из салона самолета всех пассажиров во Внуково. Там же останутся чемоданы с личными вещами людей.Представитель компании-перевозчика появился лишь через четыре часа после посадки. Сотрудник организации обещал выпустить заточенных в самолете граждан. Человек назвал основной причиной задержки отсутствие ответа руководителей воздушной гавани. В аэропорту говорят, что высадку пассажиров давно разрешили. На данный момент ведутся разбирательства по этому делу.