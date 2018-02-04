В Мордовии пенсионерка в стрингах пряталась на улице от демонов

Четвертого февраля в Мордовии пенсионерка из поселка Рузаевка вышла на улицу в одних стрингах. Пассажиры общественного транспорта видели, как обнаженная женщина куда-то стремительно бежит. Информацию о случившемся сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

Пенсионерка постучала в дверь к жителям поселка. Даму в стрингах пустили в дом, но сразу же позвонили в скорую, поскольку женщина выглядела странно. По указанному адресу приехали врачи и полицейские. Правоохранителям пенсионерка рассказала о том, как она проснулась в своей кровати и увидела волосатое существо, похожее на демона. Гражданка испугалась и выскочила на улицу в том виде, в котором спала.Пенсионерку отправили в больницу. Врачи проведут медицинское обследование, поскольку доктора подозревают, что у женщины серьезно нарушена работа нервной системы. Возможно гражданка испытала чрезмерный стресс или чересчур увлекается просмотром популярных шоу на ночь. В этом случае возможны кошмары и человек запросто способен перепутать вымысел с реальностью.