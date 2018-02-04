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| | В Мордовии пенсионерка в стрингах пряталась на улице от демонов

В Мордовии пенсионерка в стрингах пряталась на улице от демонов

Вчера, 19:52
Четвертого февраля в Мордовии пенсионерка из поселка Рузаевка вышла на улицу в одних стрингах. Пассажиры общественного транспорта видели, как обнаженная женщина куда-то стремительно бежит. Информацию о случившемся сообщают местные СМИ.

В Мордовии пенсионерка в стрингах пряталась на улице от демонов

 

Пенсионерка постучала в дверь к жителям поселка. Даму в стрингах пустили в дом, но сразу же позвонили в скорую, поскольку женщина выглядела странно. По указанному адресу приехали врачи и полицейские. Правоохранителям пенсионерка рассказала о том, как она проснулась в своей кровати и увидела волосатое существо, похожее на демона. Гражданка испугалась и выскочила на улицу в том виде, в котором спала.

Пенсионерку отправили в больницу. Врачи проведут медицинское обследование, поскольку доктора подозревают, что у женщины серьезно нарушена работа нервной системы. Возможно гражданка испытала чрезмерный стресс или чересчур увлекается просмотром популярных шоу на ночь. В этом случае возможны кошмары и человек запросто способен перепутать вымысел с реальностью.
Домбровский Сергей
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