В Тамбовской области дотла выгорел дом

В Тамбовский области, в поселке Жемчужный Ржаксинского района загорелся дом. Пожар вспыхнул после 16 часов, а сообщение дежурный МЧС принял спустя 20 минут после начала возгорания.

Дарья Светозарова

Уже к 17:00 пламя удалось ликвидировать. Внутри строение выгорело полностью, по всей площади, однако человеческих жертв смогли избежать. На месте ЧП работали две команды огнеборцев и дознаватель отдела по надзорной деятельности Ржаксинского района.МЧС направило для нейтрализации огня восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. На данный момент обстоятельства и причины воспламенения находятся на стадии выяснения.Региональное чрезвычайное ведомство обратилось к жителям Тамбовской области с просьбой сразу сообщать о пожаре и любой другой трагедии, очевидцем или участником которой кто-либо из них оказался. К сообщению спасатели прикрепили номера телефонов экстренных служб.