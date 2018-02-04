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| | В Тамбовской области дотла выгорел дом

В Тамбовской области дотла выгорел дом

Вчера, 19:36
В Тамбовский области, в поселке Жемчужный Ржаксинского района загорелся дом. Пожар вспыхнул после 16 часов, а сообщение дежурный МЧС принял спустя 20 минут после начала возгорания.

В Тамбовской области дотла выгорел дом

 

Уже к 17:00 пламя удалось ликвидировать. Внутри строение выгорело полностью, по всей площади, однако человеческих жертв смогли избежать. На месте ЧП работали две команды огнеборцев и дознаватель отдела по надзорной деятельности Ржаксинского района.

МЧС направило для нейтрализации огня восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. На данный момент обстоятельства и причины воспламенения находятся на стадии выяснения.

Региональное чрезвычайное ведомство обратилось к жителям Тамбовской области  с просьбой сразу сообщать о пожаре и любой другой трагедии, очевидцем или участником которой кто-либо из них оказался. К сообщению спасатели прикрепили номера телефонов экстренных служб.
Дарья Светозарова
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