В Тбилиси жестко приземлился украинский лайнер

Украинский лайнер, летевший рейсом Киев – Тбилиси был вынужден совершать аварийную посадку в столице Грузии.

Удалось установить причину такого маневра. Всему виной неисправная тормозная система самолета. Когда пилот всё же решился совершать аварийную посадку, работники экипажа ознакомили пассажиров с мерами безопасности.Самолету пришлось три раза кружить над Тбилиси, а уже после совершать маневр. Лайнер опоздал на 35 минут.Для того, чтобы предусмотреть все варианты, воздушная компания столицы Грузии вызвала на помощь пожарные машины и бригады скорой медицинской помощи. Все пассажиры и работники лайнера остались целы.