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| | В Тбилиси жестко приземлился украинский лайнер

В Тбилиси жестко приземлился украинский лайнер

Вчера, 18:42
Украинский лайнер, летевший рейсом Киев – Тбилиси был вынужден совершать аварийную посадку в столице Грузии.

В Тбилиси жестко приземлился украинский лайнер

 

Удалось установить причину такого маневра. Всему виной неисправная тормозная система самолета. Когда пилот всё же решился совершать аварийную посадку, работники экипажа ознакомили пассажиров с мерами безопасности.

Самолету пришлось три раза кружить над Тбилиси, а уже после совершать маневр. Лайнер опоздал на 35 минут.

Для того, чтобы предусмотреть все варианты, воздушная компания столицы Грузии вызвала на помощь пожарные машины и бригады скорой медицинской помощи. Все пассажиры и работники лайнера остались целы.
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