Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Самолет Москва-Пхукет был вынужден совершить аварийную посадку в Дели

Самолет Москва-Пхукет был вынужден совершить аварийную посадку в Дели

Вчера, 16:30
Информацию об экстренной посадке подтвердил официальный представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР). Инцидент произошел с летающим аппаратом, находящемся на балансе авиакомпании Nordwind, сегодня, 4 февраля.

Самолет Москва-Пхукет был вынужден совершить аварийную посадку в Дели

 

По ряду причин решить все возникшие сложности исключительно силами сотрудников аэропорта в Дели оказалось невозможно, поэтому к делу пришлось подключить представителей посольства РФ, которые уже распорядились об отправке за пассажирами двух резервных бортов Boeing 737 и А321.

Согласно официальным сведениям департамента ситуационно-кризисного центра, на момент возникновения аварийной ситуации в самолете пребывали 390 человек. Никто из них физически не пострадал и после завершения процедуры миграционного контроля их временно поселят в отелях.
Пойда Анна
Новости по теме
Летевший в Екатеринбург «Boeing 767-300» вынужденно сел в Китае
Летевший в Екатеринбург «Boeing 767-300» вынужденно сел в Китае

Сегодня поступила информация о том, что летевший в Екатеринбург пассажирский самолет «Boeing 767-300» вынуждено сел в Китае по причине технических неполадок,

Канадский пассажирский Boeing 737-700 совершил экстренную посадку в американском аэропорту
Канадский пассажирский Boeing 737-700 совершил экстренную посадку в американском аэропорту

Сегодня, 12 января, нам сообщили, что в результате вынужденной экстренной посадки пассажирского самолета Boeing737-700 во второй

Американский самолет вынужден был совершить аварийную посадку
Американский самолет вынужден был совершить аварийную посадку

Представитель перевозчика дал нам знать, что недавно самолет одной из американских авиакомпаний Delta Air Lines, соврешил аварийную посадку прямо в аэропорту

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости