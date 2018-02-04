Самолет Москва-Пхукет был вынужден совершить аварийную посадку в Дели

Информацию об экстренной посадке подтвердил официальный представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР). Инцидент произошел с летающим аппаратом, находящемся на балансе авиакомпании Nordwind, сегодня, 4 февраля.

Пойда Анна

По ряду причин решить все возникшие сложности исключительно силами сотрудников аэропорта в Дели оказалось невозможно, поэтому к делу пришлось подключить представителей посольства РФ, которые уже распорядились об отправке за пассажирами двух резервных бортов Boeing 737 и А321.Согласно официальным сведениям департамента ситуационно-кризисного центра, на момент возникновения аварийной ситуации в самолете пребывали 390 человек. Никто из них физически не пострадал и после завершения процедуры миграционного контроля их временно поселят в отелях.