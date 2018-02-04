Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Во Флориде голая женщина за рулём иномарки протаранила стену детского сада

Во Флориде голая женщина за рулём иномарки протаранила стену детского сада

Сегодня, 14:26
Во Флориде 2 февраля 44-летняя Малина Черчилль голой ехала за рулём иномарки. В результате она врезалась в детский сад и попыталась скрыться с места преступления. Полицейские усмирили обнажённую женщину с помощью электрошокера.

Во Флориде голая женщина за рулём иномарки протаранила стену детского сада

 

Западные СМИ сообщают, что инцидент произошёл в округе Путнэм штата Флорида, расположенного в США. Глава детского сада Бекки Кокс получил сигнал о взломе в заведение. Как позже выяснилось, голая женщина за рулём иномарки протаранила стену и разрушила забор около садика. Учреждение было закрыто сразу после произошедшего. 44-летнюю женщину, которая в негляже ездила по дорогам Флориды, пытались усмирить на протяжении часа.

В результате правоохранителям пришлось использовать шокер. Намеренно ли женщина врезалась в стену детского садика на данный момент неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал, женщину доставили в больницу. Сообщается, что на ремонт учреждения деньги выделят местные власти.
Вещий Олег
Новости по теме
Воспитательница детского сада Удмуртии второй раз попалась пьяной за рулём
Воспитательница детского сада Удмуртии второй раз попалась пьяной за рулём

28-летняя воспитательница детского сада Удмуртии второй раз причастна к инциденту «пьяного» вождения автомобиля. Ранее на неё уже заводили административное

В Краснодаре Skoda протаранила стену Свято-Ильинского храма
В Краснодаре Skoda протаранила стену Свято-Ильинского храма

В Краснодаре 27 ноября седан Skoda врезался в стену Свято-Ильинского храма. В результате ДТП госпитализирован водитель чешской иномарки и его пассажир.

В Славянске боевой снаряд пробил стену детского садика
В Славянске боевой снаряд пробил стену детского садика

В воскресенье, 1 июня, артиллерийский обстрел нанес серьезный ущерб городу и его жителям. В стене здания детского сада снаряд пробил огромную дыру.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости