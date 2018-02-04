Во Флориде 2 февраля 44-летняя Малина Черчилль голой ехала за рулём иномарки. В результате она врезалась в детский сад и попыталась скрыться с места преступления. Полицейские усмирили обнажённую женщину с помощью электрошокера.

Вещий Олег

Западные СМИ сообщают, что инцидент произошёл в округе Путнэм штата Флорида, расположенного в США. Глава детского сада Бекки Кокс получил сигнал о взломе в заведение. Как позже выяснилось, голая женщина за рулём иномарки протаранила стену и разрушила забор около садика. Учреждение было закрыто сразу после произошедшего. 44-летнюю женщину, которая в негляже ездила по дорогам Флориды, пытались усмирить на протяжении часа.В результате правоохранителям пришлось использовать шокер. Намеренно ли женщина врезалась в стену детского садика на данный момент неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал, женщину доставили в больницу. Сообщается, что на ремонт учреждения деньги выделят местные власти.