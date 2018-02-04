В Иркутске нашли опасного серого скорпиона

Интересный случай произошел в одном из цветочных магазинов Иркутска. Вместе с растениями прямиком из Эквадора приехал необычный гость - крайне опасный ядовитый серый скорпион.

Обнаружили скорпиона продавщицы цветочного магазина, его размер сопоставим со спичечной коробкой (около 5 см). Путешественник был очень вял из-за нехватки кислорода, воды и пищи, поэтому его удалось поймать без каких-либо проблем. Сколько членистоногое находилось в коробке, неизвестно. Сотрудницы отправились в зоогалерею, чтобы отдать заграничного друга профессионалам. Там его сразу же осмотрели и накормили. Зоологи утверждают, что за всю свою поездку скорпион сильно похудел.Директор зоогалереи Людмила Ивушкина рассказала о состоянии животного. На данный момент скорпион активен и подвижен, он уже вернул свой изначальный вид. Теперь мигрант поселится в зоопарке Иркутска.

Эксперты сказали, что все виды скорпионов ядовиты, так как являются хищниками, они постоянно пребывают в поисках добычи. Странствуя по местности, членистоногие используют яд еще и в качестве защиты, потому что на пути встречается множество конкурентов. В зоогалерее гостя из Эквадора кормят обычными тараканами.