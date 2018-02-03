В Сербии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 14 человек

Информацию об инциденте распространяют СМИ Сербии. Столкновение случилось на улице Кнеза Милоша. Легковой автомобиль врезался в общественный транспорт, маршрутка повалила светофор, который упал на грузовую машину. В итоге пострадали 14 человек. Самые тяжелые травмы получили водитель автобуса и двое пассажиров легкового авто. На место происшествия приехали пять карет скорой помощи. Пострадавших оперативно отправили в клинику.
Одного человека положили в реанимацию. Состояние двух участников ДТП врачи называют опасным для жизни. 11 пострадавших получили не такие серьезные повреждения. Работники городских служб устанавливают поваленный светофор. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.