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| | В Сербии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 14 человек

В Сербии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 14 человек

Вчера, 19:01
Утром третьего февраля в столице Сербии, Белграде, произошла авария с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП травмы получили 14 человек, трое из них находятся в тяжелом положении, одного отправили в реанимацию.

В Сербии в ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали 14 человек

 

Информацию об инциденте распространяют СМИ Сербии. Столкновение случилось на улице Кнеза Милоша. Легковой автомобиль врезался в общественный транспорт, маршрутка повалила светофор, который упал на грузовую машину. В итоге пострадали 14 человек. Самые тяжелые травмы получили водитель автобуса и двое пассажиров легкового авто. На место происшествия приехали пять карет скорой помощи. Пострадавших оперативно отправили в клинику.

Одного человека положили в реанимацию. Состояние двух участников ДТП врачи называют опасным для жизни. 11 пострадавших получили не такие серьезные повреждения. Работники городских служб устанавливают поваленный светофор. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Домбровский Сергей
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