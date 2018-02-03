Главред телеканала «Спас» прокомментировал слухи об избиении сотрудника

Генерального директора православного телевизионного канала «Спас» Бориса Корчевникова обвинили в избиении подчиненного – редактора архива Василия Добродеева. Главный редактор Андрей Багров прокомментировал данную информацию.

Домбровский Сергей

По словам Багрова, все обвинения в адрес Корчевникова беспочвенны и вызывают только улыбку на лицах тех, кто знаком с этим человеком. По мнению главного редактора, подобные слухи распространяются умышленно ради поднятия рейтинга телеканала. По мнению Багрова, такого рода сведения не являются самым лучшим способом увеличения популярности ресурса, но как вариант могут иногда применяться. Хорошо знакомые с ситуацией люди надрывают животы от постоянного смеха, когда слышат слова об избиении директором своего подчиненного.В Сети появилась копия заявления Добродеева на имя руководителя ОМВД РФ по Останкинскому району Москвы. В этом документе редактор сообщает о том, как он получил травмы на рабочем месте. Добродеев обвиняет Корчевникова в рукоприкладстве и оскорблениях.